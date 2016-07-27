Шевченко відмовився від товариського матчу збірної України перед стартом у відборі на ЧС-2018

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко вирішив не проводити контрольні матчі перед стартом до відбору на чемпіонат світу 2018 року, повідомляє matchday.ua.

Менеджери Федерації футболу України пропонували провести товариський матч зі збірною Грузії перед відбірковим матчем із Читайте такожШевченко: "Пост головного тренера збірної України мені пропонували ще в 2012 році"Ісландією, який відбудеться 5 вересня. Грузинська сторона також була готова зіграти матч проти збірної України.

Однак Андрій Шевченко прийняв рішення замість матчу з грузинами провести двосторонній матч між футболістами, які приїдуть на збір.

На перший збір нового тренерського штабу, швидше за все, буде запрошений розширений список виконавців.

Як повідомляв УНІАН, Андрій Шевченко 15 липня був представлений у якості головного тренера збірної України. На цьому посту він замінив Михайла Фоменка.