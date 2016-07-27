Форвард збірної України Зозуля сьогодні пройде медогляд в іспанському "Бетісі" - ЗМІ
В іспанській Ла Лізі може з'явитися ще один українець.
Український нападник Роман Зозуля може в найближчі дні стати гравцем севільського "Бетіса", повідомляє Sport Arena, посилаючись на іспанське видання Marca.
Сьогодні Зозуля має пройти медобстеження в одній з мадридських клінік, після чого підпише контракт з "Бетісом".
Стверджується, що "Бетіс" домовився з Зозулею про умови особистого контракту ще минулого тижня, однак зволікав із підписанням гравця через його дискваліфікацію, яка мала закінчитися тільки в середині листопада.
Таким чином, вчорашнє рішення ФФУ, що зменшила термін дискваліфікації Зозулі на три місяці, остаточно переконало іспанців в доцільності підписання форварда збірної України.
Як повідомляв УНІАН, минулої неділі Зозуля попрощався з "Дніпром", у складі якого виступав з 2011 року. За цю команду він провів 85 матчів, забивши 22 м'ячі.