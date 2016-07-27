Мілевський заборгував серйозну суму грошей українському банку

Український банк "ПриватБанк" подав в суд на екс-футболіста київського "Динамо" та збірної України Артема Мілевського через невиплачений кредит, повідомляє ТСН.

За інформацією служби безпеки фінансової установи, футболіст уникає спілкування з банком і зовсім не виплачує кредит.

Читайте такожСуркіс: "якби знав, що все так складеться з Мілевським у команді його б не було" (відео)Вчора Мілевського очікували на слуханні в Голосіївському суді Києва, але він на засідання не прийшов. Також не з'явилися на засідання і його представники.

У банку не говорять про суму боргу, але повідомили, що заставою кредиту є автомобіль Ferrari, який Мілевський розбив, виступаючи в Туреччині за "Газіантепспор".

Як повідомляв УНІАН, деякий час тому Мілевським цікавився іранський клуб "Персеполіс". Нині футболіст перебуває в статусі вільного агента.