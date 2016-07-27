Тренер "Янг Бойз": "Розуміємо, що відігратися проти "Шахтаря" буде неймовірно складно"

Головний тренер швейцарського "Янг Бойз" Аді Хюттер вважає, що його команда в матчі з донецьким "Шахтарем" добре виглядала лише в перші 15 хвилин гри. Про це він сказав на прес-конференції після гри з "Янг Бойз", повідомляє офіційний сайт українського клубу.

"Звичайно, "Шахтар" заслужено переміг. У нас добре вийшли перші 15 хвилин, та був прекрасний шанс у Александра Герндта. Однак потім нам було досить складно утримати темп, в якому ми почали, а "Шахтар" став показувати індивідуальні якості футболістів і клас. Дуже складно було грати з цією командою. Потрібно похвалити нашого воротаря, який провів дійсно хороший поєдинок. В принципі, ми можемо спокійно поставитися до цього результату. Звичайно, нам прикро, але "Шахтар" сьогодні був краще", - заявив Хюггер.

При цьому, він додав, що прохід "Янг Бойз" у наступний етап ЛЧ за сумою двох матчів не є неможливим. Щоправда, для цього швейцарцям треба показати ідеальну гру.

Читайте такожФонсека: "Шахтар" показав красивий атакуючий футбол у матчі з "Янг Бойз""Звичайно, ми зараз абсолютно точно розуміємо, що відігратися проти такого класного суперника нам буде неймовірно складно. Щоб це зробити, нам необхідно провести вдома просто ідеальну гру. В принципі, ми дуже добре на своєму полі, тому не можна сказати, що це абсолютно неможливо. Але, знову ж таки, нам потрібно зіграти ідеально. Тільки тоді у нас є справжній шанс", - додав фахівець.

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" обіграв швейцарський "Янг Бойз" з рахунком 2:0.