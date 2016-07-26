"Шахтар" виграв у "Янг Бойз у першому матчі Ліги чемпіонів

У Львові завершився перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому донецький "Шахтар" виграв у швейцарського "Янг Бойз".

Гра завершилася з рахунком 2:0.

Гірники мали помітну перевагу протягом всього матчу. В середині першого тайму, на 27-й хвилині, гол забив Бернард. А подвоїв перевагу гірників точним ударом на 75-й хвилині Євген Селезньов.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом подій.

Матч, в якому вирішиться доля путівки в заключний раунд кваліфікації - плей-офф - відбудеться 3 серпня в Берні.