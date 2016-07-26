Став відомий склад "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів проти "Янг Бойз"

Сьогодні донецький "Шахтар" проведе у Львові перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти швейцарського "Янг Бойз".

За кілька хвилин до початку матчу стали відомі стартові склади команд.

Зокрема, наставник "гірників" Пауло Фонсека знову вирішив поставити в центрі захисту команди Івана Ордеця та Сергія Кривцова, в той час як Читайте такожБукмекери вважають "Шахтар" фаворитом у матчі з "Янг Бойз"гравці збірної України Олександр Кучер і Ярослав Ракицький залишилися за межами стартового складу.

В цілому, склад "Шахтаря" не відрізняється від того, який грав у матчах з київським "Динамо" в Суперкубку України та "Зіркою" з Кропивницького в 1-му турі Прем'єр-ліги.

Склад виглядає так: Андрій П'ятов, Ісмаілі, Сергій Кривцов, Іван Ордець, Даріо Срна, Тарас Степаненко, Фред, Бернард, Тайсон, Марлос, Едуардо.

Нагадаємо, матч між "Шахтарем" і "Янг Бойз" розпочнеться о 21:45. УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.