Екс-футболістів "Дніпра" Ротаню і Зозулі скоротили дискваліфікацію
Гравці будуть знаходиться поза грою три місяці.
Апеляційний комітет Федерації футболу України скоротив термін дискваліфікації півзахисника Руслана Ротаня та нападника Романа Зозулі, повідомляє Sport Arena, посилаючись на власні джерела.
Згідно з новим рішенням Ротань і Зозуля знаходимуться поза грою три місяці, а додаткові три місяці будуть відбувати дискваліфікацію умовно.
Читайте такожФорвард збірної України Зозуля залишив "Дніпро" (відео)Також обидва футболісти отримали випробувальний термін на один рік.
Нагадаємо, під час півфінальної гри в Кубку України між "Дніпром" і луганською "Зорею" невдоволення дніпровців викликало рішення арбітра Анатолія Абдули призначити штрафний удар в бік їх воріт на 5-й доданій хвилині гри. Півзахисник "Зорі" Андрій Тотовицький забив гол з цього штрафного і приніс своїй команді вихід до фіналу Кубка України.
Після фінального свистка гравці "Дніпра" продовжили сперечатися з Абдулою, а Роман Зозуля вдарив суддю ногою. Як написав у своєму рапорті арбітр, Руслан Ротань також застосував до нього фізичну силу.
КДК ФФУ, розглянувши епізод, прийняв рішення дискваліфікувати гравців на півроку. Це покарання розповсюджувалося не тільки на український, але й на іноземні чемпіонати.
Зазначимо, що сьогоднішнє рішення Апеляційного комітету ФФУ дозволить футболістам вийти на поле в офіційних матчах вже в середині вересня. У свою чергу, цей факт може допомогти гравцям швидше знайти собі нові клуби.