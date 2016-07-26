Екс-футболістів "Дніпра" Ротаню і Зозулі скоротили дискваліфікацію

Апеляційний комітет Федерації футболу України скоротив термін дискваліфікації півзахисника Руслана Ротаня та нападника Романа Зозулі, повідомляє Sport Arena, посилаючись на власні джерела.

Згідно з новим рішенням Ротань і Зозуля знаходимуться поза грою три місяці, а додаткові три місяці будуть відбувати дискваліфікацію умовно.

Читайте такожФорвард збірної України Зозуля залишив "Дніпро" (відео)Також обидва футболісти отримали випробувальний термін на один рік.

Нагадаємо, під час півфінальної гри в Кубку України між "Дніпром" і луганською "Зорею" невдоволення дніпровців викликало рішення арбітра Анатолія Абдули призначити штрафний удар в бік їх воріт на 5-й доданій хвилині гри. Півзахисник "Зорі" Андрій Тотовицький забив гол з цього штрафного і приніс своїй команді вихід до фіналу Кубка України.

Після фінального свистка гравці "Дніпра" продовжили сперечатися з Абдулою, а Роман Зозуля вдарив суддю ногою. Як написав у своєму рапорті арбітр, Руслан Ротань також застосував до нього фізичну силу.

КДК ФФУ, розглянувши епізод, прийняв рішення дискваліфікувати гравців на півроку. Це покарання розповсюджувалося не тільки на український, але й на іноземні чемпіонати.

Зазначимо, що сьогоднішнє рішення Апеляційного комітету ФФУ дозволить футболістам вийти на поле в офіційних матчах вже в середині вересня. У свою чергу, цей факт може допомогти гравцям швидше знайти собі нові клуби.