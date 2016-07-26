Федецький може продовжити футбольну кар'єру в "Бордо" або "Дармштадті"
15:49, 26 липня 2016Футбол
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Захисник збірної України повинен визначитися зі своїм майбутнім найближчим часом.
Reuters
Екс-захисником "Дніпра" Артемом Федецьким цікавиться у французькому "Бордо" і німецькому "Дармштадті", повідомляє Tribuna.com.
31-річний футболіст повинен прийняти рішення в найближчі дні.
У минулому сезоні "Дармштадт" посів 14-е місце в німецькій Бундеслізі, а "Бордо" фінішував на 11-й позиції в чемпіонаті Франції.
Як повідомляв УНІАН, влітку Федецький отримав статус вільного агента. Перед цим він кілька років виступав у складі "Дніпра".
Раніше він заявляв, що продовжить кар'єру в одній з топ-ліг. Повідомлялося, що це можуть бути чемпіонати Іспанії, Греції або США.
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