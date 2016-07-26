Федецький може продовжити футбольну кар'єру в "Бордо" або "Дармштадті"

Екс-захисником "Дніпра" Артемом Федецьким цікавиться у французькому "Бордо" і німецькому "Дармштадті", повідомляє Tribuna.com.

31-річний футболіст повинен прийняти рішення в найближчі дні.

У минулому сезоні "Дармштадт" посів 14-е місце в німецькій Бундеслізі, а "Бордо" фінішував на 11-й позиції в чемпіонаті Франції.

Як повідомляв УНІАН, влітку Федецький отримав статус вільного агента. Перед цим він кілька років виступав у складі "Дніпра".

Раніше він заявляв, що продовжить кар'єру в одній з топ-ліг. Повідомлялося, що це можуть бути чемпіонати Іспанії, Греції або США.