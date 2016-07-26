Букмекери вважають "Шахтар" фаворитом у матчі з "Янг Бойз"

Аналітики букмекерських контор вважають донецький "Шахтар" фаворитом у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА проти швейцарського "Янг Бойз", повідомляє Betexplorer.

Спеціалізований портал зібрав дані 25 букмекерських контор зі всього світу, які одностайно пророкують гірникам впевнену перемогу.

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Середня ставка на перемогу "Шахтаря" приймається з коефіцієнтом 1.39 до 1, на нічию - 4.42 до 1, а на перемогу "Янг Бойз" - 7.70 до 1.

Матч "Шахтар" - "Янг Бойз" відбудеться сьогодні, 26 лютого, на стадіоні "Арена-Львів". Початок гри о 21.45.