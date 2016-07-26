Ліга чемпіонів, "Шахтар" - "Янг Бойз": де дивитися?
10:54, 26 липня 2016Футбол
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Гірники проводять перший матч нового сезону в єврокубку.
"Шахтар" готується до першого матчу Ліги чемпіонів нового сезону / shakhtar.com
Сьогодні у Львові відбудеться перший матч сезону 2016/17 з участю українського клубу в єврокубках, в якому донецький "Шахтар" прийме швейцарський "Янг Бойз".
Це буде гра третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
Гірники проведуть першу гру вдома, а матч у відповідь - за тиждень - у Швейцарії.
Перший матч за участю української команди в єврокубку покажуть телеканали «Україна» і «Футбол 1».
Початок матчу - о 21.45.
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