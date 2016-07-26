Ліга чемпіонів, "Шахтар" - "Янг Бойз": де дивитися?

Сьогодні у Львові відбудеться перший матч сезону 2016/17 з участю українського клубу в єврокубках, в якому донецький "Шахтар" прийме швейцарський "Янг Бойз".

Це буде гра третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Гірники проведуть першу гру вдома, а матч у відповідь - за тиждень - у Швейцарії.

Перший матч за участю української команди в єврокубку покажуть телеканали «Україна» і «Футбол 1».

Початок матчу - о 21.45.