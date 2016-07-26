Захисник "Динамо" Драгович перейде у німецький "Байєр" - ЗМІ

Центральний захисник київського "Динамо" Александар Драгович найближчим часом стане гравцем німецького "Байєра" з Леверкузена, інформує Sport Arena з посиланням на Sky Germany.

ЗМІ повідомляють, що клуби зійшлися на сумі угоди в 19 мільйонів євро, до яких ще 4 мільйона можуть бути виплачені в якості бонусів за успішні виступи австрійця.

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Про інтерес "Байєра" до Драговича ЗМІ повідомляли вже тривалий час, а днями наявність пропозиції від закордонного клубу підтвердив президент "Динамо" Ігор Суркіс, заявивши, що в разі задовільної суми клуб готовий відпустити захисника і почати шукати йому заміну.

Крім цього і сам Драгович бажав залишити команду, про що повідомив керівництво Динамо, маючи вже усну домовленість з німцями.

25-річний захисник перейшов в "Динамо" зі швейцарського "Базеля" влітку 2013 року за 9 мільйонів євро. У новому сезоні Александар відіграв за киян у переможному матчі за Суперкубок України проти "Шахтаря" (1:1, 4:3 по пенальті), але опинився поза заявкою зустрічі першого туру УПЛ з "Олександрією" (5:1).