У Китаї скасували матч між "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед"

13:17, 25 липня 2016
Футбол
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Сильні дощі зіпсували поле стадіону в Пекіні.

Непогода не позволила матчу состояться / manutd.com

Організатори та учасники товариського турніру International Champions Cup в Китаї вирішили скасувати матч між "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті", повідомляє офіційний сайт "МЮ".

Причина скасування гри - негода. Сильні дощі, що пройшли над Пекіном Читайте такожЗінченко дебютував за "Манчестер Сіті" в матчі з "Баварією"21-22 липня, зробили газон стадіону, де мав пройти матч, непридатним для гри у футбол.

Зазначимо, що ця гра могла стати другою для українського півзахисника Олександра Зінченка у складі "Манчестер Сіті".

Як повідомляв УНІАН, головні тренери обох команд Хосеп Гвардіола і Жозе Моурінью перед грою висловили готовність обмінятися рукостисканням.

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