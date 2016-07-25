У Китаї скасували матч між "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед"

Організатори та учасники товариського турніру International Champions Cup в Китаї вирішили скасувати матч між "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті", повідомляє офіційний сайт "МЮ".

Причина скасування гри - негода. Сильні дощі, що пройшли над Пекіном Читайте такожЗінченко дебютував за "Манчестер Сіті" в матчі з "Баварією"21-22 липня, зробили газон стадіону, де мав пройти матч, непридатним для гри у футбол.

Зазначимо, що ця гра могла стати другою для українського півзахисника Олександра Зінченка у складі "Манчестер Сіті".

Як повідомляв УНІАН, головні тренери обох команд Хосеп Гвардіола і Жозе Моурінью перед грою висловили готовність обмінятися рукостисканням.