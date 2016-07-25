У Китаї скасували матч між "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед"
13:17, 25 липня 2016Футбол
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Сильні дощі зіпсували поле стадіону в Пекіні.
Негода не дозволила матчу відбутися / manutd.com
Організатори та учасники товариського турніру International Champions Cup в Китаї вирішили скасувати матч між "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті", повідомляє офіційний сайт "МЮ".
Причина скасування гри - негода. Сильні дощі, що пройшли над Пекіном Читайте такожЗінченко дебютував за "Манчестер Сіті" в матчі з "Баварією"21-22 липня, зробили газон стадіону, де мав пройти матч, непридатним для гри у футбол.
Зазначимо, що ця гра могла стати другою для українського півзахисника Олександра Зінченка у складі "Манчестер Сіті".
Як повідомляв УНІАН, головні тренери обох команд Хосеп Гвардіола і Жозе Моурінью перед грою висловили готовність обмінятися рукостисканням.
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