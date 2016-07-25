Бразильці з "Шахтаря" Марлос і Тайсон хочуть грати за збірну України

Футболісти донецького "Шахтаря" Марлос і Тайсон підтвердили бажання виступати за збірну України. Про це в інтерв'ю програмі "ПроФутбол" на телеканалі "2+2" повідомив голова комітету збірних України Мирон Маркевич, повідомляє Sport Arena.

"Так, я можу підтвердити, що розмовляв і з Тайсоном, і з Марлосом. Вони обома руками за те, щоб грати за збірну України. Так, вони хочуть грати за нашу команду. Також важливо, що вони не втекли з України в період кризи", — сказав Маркевич.

Читайте такожЛуческу бажає посилити "Зеніт" двома лідерами "Шахтаря"28-річний Тайсон перебрався в Україну в 2010 році, коли перейшов у харківський "Металіст" з бразильського "Інтернасьоналя". У 2012 році бразилець став гравцем "Шахтаря", де за чотири сезони став одним з лідерів команди. Раніше Тайсон виступав на позиції півзахисника, але з приходом на тренерський пост "гірників" Пауло Фонсеки став форвардом команди.

28-річний фланговий півзахисник Марлос перейшов у "Металіст" у 2012 році, а в 2014-му перебрався в "Шахтар". Він, як і Тайсон, швидко став одним з лідерів "гірників".

Нагадаємо, раніше у складі збірної України виступали два натуралізованих футболіста – сербський форвард Марко Девіч і бразильський центральний півзахисник Едмар. Обидва футболіста приєдналися до збірної, коли виступали у складі "Металіста".