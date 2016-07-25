Луганська "Зоря" планує грати матчі Ліги Європи в Одесі

Луганська "Зоря", ймовірно, проводитиме домашні матчі Ліги Європи на одеському стадіоні "Чорноморець". Про це повідомляє офіційний сайт "Зорі", цитуючи слова головного тренера команди Юрія Вернидуба.

"Наскільки я розумію, ми будемо проводити свої єврокубкові ігри в Одесі", — сказав Вернидуб після гри чемпіонату України з донецьким "Олімпіком".

Читайте такожУПЛ: Луганська "Зоря" почала сезон з розгромної перемоги над "Олімпіком" (відео)"Звичайно, хотілося б грати в Запоріжжі. Менше перельотів, менше дороги. Коли ігри почнуться з третього на четвертий день, то чим менше цих перельотів, тим більше часу на відновлення. Хоча, ми до цього готові, як "цигани на кібітках" вже третій рік", - додав тренер луганчан.

Нагадаємо, "Зоря" проводить домашні матчі чемпіонату України на запорізькій "Славутич-Арені", але УЄФА не дозволив проводити тут матчі Ліги Європи, оскільки інфраструктура стадіону не відповідає вимогам міжнародної футбольної організації.

Пізніше луганський клуб планував проводити матчі на столичному НСК "Олімпійський". Проте київське "Динамо" заборонило йому використовувати цей стадіон.