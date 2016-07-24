УПЛ: оновлений "Дніпро" за 20 хвилин розправився з "Волинню" (відео)

"Дніпро" розпочав новий сезон у чемпіонаті України з розгромної перемоги над луцькою "Волинню" з рахунком 5:0.

Команда, що влітку тотально омолодила свій склад, під керівництвом нового тренера Дмитра Михайленка гарантувала собі перемогу в перші 20 хвилин матчу, протягом яких забила три м'ячі. Дубль зробив Денис Баланюк, а ще один матч на рахунку Андрія Близниченко.

В кінці другого тайму "Дніпро" забив ще два м'ячі, цього разу забивали Юрій Вакулко і Владислав Кочергін.

Дніпро - Волинь (Луцьк) - 5:0 (3:0)

Голи: Баланюк (5, 21), Когут (16), Вакулко (85), Кочергін (90);

Д: Шеліхов, Лучкевич, Сваток, Чеберячко, Польовий, Вакулко (Чеберко, 87), Когут (Кочергін, 72), Кравченко, Політило, Близниченко (Луньов, 86), Баланюк;

В: Кічак, Р. Никитюк, Логінов (Ляшенко, 73), Шабанов, Шаповал, Гуменюк, Герасимюк, Дудик (Петров, 46), Діденко, Задерецький, Козьбан (Чепелюк, 61).

Попередження: Когут — Шабанов.