Гвардіола і Моурінью готові потиснути один одному руки перед матчем "Ман Сіті" і "МЮ"

Головні тренери "Манчестер Сіті" і "Манчестер Юнайтед" Хосеп Гвардіола і Жозе Моуріньо заявили про повагу один до одного перед товариським матчем їх команд під час турне в Китаї. Про це повідомляє Goal.com.

"Чи потисну я руку Моурінью? Звичайно. Ми з Моурінью – ввічливі хлопці. А чому ні? Чому б мені не потиснути йому руку? Я не бачу жодної причини для цього. Він хоче перемагати, я хочу перемагати – ось і все", - вважає Гвардіола.

Моурінью відповів на запитання схожим чином.

"Щоб відповісти на це питання, я б використав кілька некоректних слів. Звичайно ж, я потисну йому руку. Я не розумію цього питання до Гвардіоли і не розумію цього питання до мене. Ми разом працювали в "Барселоні" і Читайте такожМоуріньо в "Манчестер Юнайтед" хоче побити рекорди Алекса Фергюсонапрацювали один проти одного в чемпіонаті Іспанії. Я не бачу сенсу в цьому питанні", - сказав наставник "Манчестер Юнайтед".

Нагадаємо, у другій половині 90-х років Жозе Моурінью працював у тренерському штабі "Барселони", а Хосеп Гвардіола був одним з лідерів команди на полі. Пізніше дуель Гвардіоли і Моуріньо придбала особливу принциповість, коли перший очолював "Барселону", а другий - мадридський "Реал".

Перед новим сезоном обидва фахівця підписали контракти з манчестерськими клубами.