Київське "Динамо" розглядає пропозицію про продаж Драговіча

Київське "Динамо" під час літнього міжсезоння може залишити захисник Александр Драговіч. Про це в інтерв'ю прес-службі "Динамо" повідомив президент клубу Ігор Суркіс.

"Ми не приховуємо, що у клубу є пропозиція щодо Драговіча. Якщо вона нас влаштує, ми його відпустимо, і тоді будемо намагатися придбати центрального захисника йому на заміну. Якщо піде якийсь інший гравець, ми також будемо намагатися посилитися", — сказав Суркіс.

Читайте також"Динамо" і "Ворскла" виграли матчі 1-го туру Прем'єр-лігиПрезидент "Динамо" також вважає, що команда добре укомплектована перед стартом у Лізі чемпіонів. Зокрема, він зазначив, що в заявку на матч з ФК "Олександрія" (5:1) не увійшли форвард Лукаш Теодорчик та захисник Євген Селін, яким в цей раз не знайшлося місця в складі.

"Можливо, хтось скаже, що не всі гравці відповідають високому рівню Ліги чемпіонів, але для того ж вона й існує, щоб виходячи на поле, вони компенсували брак класу самовіддачею і з середніх гравців перетворювалися в топових", - вважає Суркіс.

Нагадаємо, раніше Драговічем цікавилася низка клубів з Італії, Англії та Німеччини. Найбільш предметними були домовленості австрійця з леверкузенським "Байєром", але Ігор Суркіс звинуватив німецький клуб у веденні переговорів за спиною "Динамо".