Луческу у своєму першому матчі біля керма "Зеніта" виграв Суперкубок Росії
10:01, 24 липня 2016Футбол
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Петергбургский клуб у першому офіційному матчі нового сезону обіграв московський ЦСКА.
Луческу виграв Суперкубок для "Зеніту" / ФК "Зеніт"
Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу у своєму першому офіційному матчі на посаді наставника санкт-петербурзького "Зеніта" виграв Суперкубок Росії.
Команда румунського фахівця на московському стадіоні "Локомотив" обіграла Читайте такожПісля приходу Луческу бюджет "Зеніта" скоротили на 35 мільйонів доларівстоличний "ЦСКА" з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у грі забив бразильський півзахисник Маурісіо.
Цей трофей став 32-м в кар'єрі 70-річного тренера. Працюючи в "Шахтарі", він здобув 21 титул в Україні, а також виграв Кубок УЄФА.
Як повідомляв УНІАН, Луческу очолив "Зеніт" 24 травня, через три дні після того, як він покинув "Шахтар".
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