Луческу у своєму першому матчі біля керма "Зеніта" виграв Суперкубок Росії

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу у своєму першому офіційному матчі на посаді наставника санкт-петербурзького "Зеніта" виграв Суперкубок Росії.

Команда румунського фахівця на московському стадіоні "Локомотив" обіграла Читайте такожПісля приходу Луческу бюджет "Зеніта" скоротили на 35 мільйонів доларівстоличний "ЦСКА" з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у грі забив бразильський півзахисник Маурісіо.

Цей трофей став 32-м в кар'єрі 70-річного тренера. Працюючи в "Шахтарі", він здобув 21 титул в Україні, а також виграв Кубок УЄФА.

Як повідомляв УНІАН, Луческу очолив "Зеніт" 24 травня, через три дні після того, як він покинув "Шахтар".