Прем'єр-ліга, 1-й тур, "Дніпро" - "Волинь": онлайн-відеотрансляція

Сьогодні у Дніпрі проходить заключний матч першого туру української футбльной Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймає луцьку "Волинь".

У «Дніпрі» після завершення попереднього сезону відбулася зміна наставника. Колишній тренер дублерів Дмитро Михайленко покликаний створити нову команду, в якій, судячи з усього, буде чимало можливостей проявити себе його колишнім підопічним, але вже в новому статусі. Коли на них лежить набагато більша відповідальність, а довіру потрібно буде виправдовувати набагато ретельніше, адже ціна помилки на такому рівні зростає в геометричній прогресії.

Не менш загадковою виглядає на старті сезону і «Волинь», що й не дивно: цієї команди могло взагалі не бути. Тим не менш, Віталій Кварцяний зберіг кількох колишніх виконавців, навколо яких і буде будувати оновлений колектив, якому у цілому по силам буде в Дніпрі посперечатися за здобуття очок. Приклад, як це робити, довго шукати не потрібно. Перед завершенням першої частини попереднього сезону лучани вивезли з Дніпропетровська повноцінні, хоч і сенсаційні 3 очки.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом гри вважається "Дніпро", ставки на перемогу якого приймаються з розрахунку 1,79 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з коефіцієнтом 3,41 до 1, а на перемогу "Волині" 4,22 до 1.

Матч "Дніпро" - "Волинь" почнеться в Дніпрі о 19.30.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".