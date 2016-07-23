"Динамо" і "Ворскла" виграли матчі 1-го туру Прем'єр-ліги

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч 1-го туру української футбольної Прем'єр-ліги сезону 2016/17, в якому команда "Динамо" переграла "Олександрію" з рахунком 5:1.

У паралельному матчі в Полтаві "Ворскла" виявилася сильнішою за одеський "Чорноморець" - 1:0.

Кияни мали перевагу над суперником протягом всієї гри. Але реалізувати її в змогли лише на 29-й хвилині, коли перший гол команди в новому сезоні забив бразильський легіонер Жуніор Мораєс.

Після перерви господарі поля були набагато активніше і на 56-й хвилині Мораєс реалізував пенальті, зробивши дубль. А за шість хвилин, на 62-й, незважаючи на отриману трохи раніше травму обличчя, Мораєс не побоявся піти на вістрі атаки і забив третій гол, оформивши хет-трик. Після чого бразильця замінив інший атакуючий гравець "Динамо" Олександр Гладкий.

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Наприкінці кияни не переставали атакувати ворота суперника. На 71-й хвилині відзначився Віталій Буяльський, а на 79-й - Домагой Віда.

Гол престижу у складі "Олександрії" на 86-й хвилині забив Євген Банада.

Паралельно проходивший матч у Полтаві не був відзначений настільки активними діями з боку обох команд. А єдиний гол на початку гри. на 18-й хвилині, забив Дмитро Хльобас. Чого "Ворсклі" цілком вистачило для перемоги над "Чорноморцем".

Як повідомляв УНІАН, 1-й тур УПЛ сезону 2016/17 завершиться в неділю, 24 липня, матчами "Зоря" - "Олімпік" і "Дніпро" - "Волинь".