"Карпати" розтрощили "Сталь" в матчі Прем'єр-ліги

У Дніпрі завершився матч 1-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Сталь" (Кам'янське) приймала львівські "Карпати" і програла з рахунком 0:3.

Доля матчу була вирішена в кінцівці першого тайму.

Гості мали перевагу впродовж усієї гри, а в кінцівці першого тайму провели два голя поспіль. На 41-й хвилині відзначився Амбросій Чачуа, а на 43-й Бланко Лещук.

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Після перерви гравці "Карпат" продовжували володіти перевагою і на 61-й хвилині Бланко Лещук зробив дубль.

В інших матчах першого туру сьогодні також грають "Динамо" - "Олександрія" і "Ворскла" - "Чорноморець".

Як повідомляв УНІАН, напередодні, в першому матчі УПЛ сезону 2016/17 "Шахтар" розгромив "Зорю" з рахунком 4:1.