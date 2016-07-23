На посаду президента УЄФА висунуто три кандидатури

Три функціонера висунули свої кандидатури на посаду Президента УЄФА напередодні вересневих виборів, повідомляє офіційний сайт Союзу.

Крайнім терміном подачі заявок було 20 липня.

На роль глави європейського футбольного союзу претендують Александер Чеферін (президент Футбольної асоціації Словенії), Михаель ван Прааг (президент Футбольної асоціації Нідерландів) і Анхель Марія Вільяр Льона (президент Футбольної федерації Іспанії).

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Всі три кандидати пройдуть перевірку на відповідність встановленим вимогам, яку проведе Комітет ФІФА з ревізій. Це пов'язано з тим, що Президент УЄФА автоматично стає віце-президентом Ради ФІФА.

Крім того, Евеліна Кристіллін (Італія) і Лаура Макаллістер (Уельс) висунули свої кандидатури на позицію додаткової жінки-члена УЄФА в Раді ФІФА. Вони теж пройдуть перевірку на відповідність встановленим вимогам.

Як повідомляв УНІАН, вибори Президента УЄФА відбудуться 14 вересня в Афінах на 12-му Позачерговому Конгресі УЄФА