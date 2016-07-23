Прем'єр-ліга, 1-й тур, "Динамо" - "Олександрія": відео онлайн-трансляція

Сьогодні на столичному НСК "Олімпійський" відбудеться матч 1-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Динамо" прийме на своєму полі ПФК "Олександрія".

Кияни вже провели одну гру в нинішньому сезоні і вийдуть на поле в статусі володаря Суперкубка України.

На перший погляд, динамівці отримали за жеребом календаря в стартовому матчі одного з найбільш зручних супротивників, з якими в рамках чемпіонату жодного разу не втрачали очки, пропустили лише один м'яч за 8 ігор, а вдома взагалі жодного разу не пропускали голи.

З іншого боку, не варто забувати, що саме «Олександрія» вибила навесні поточного року киян з Кубка України на стадії чвертьфіналу, перегравши фаворита за сумою двох зустрічей. До того ж підопічні Володимира Шарана послідовним прогресом і копіткою працею заслужили право днями дебютувати в Лізі Європи УЄФА. І це єдиний матч у турі, де зустрічаються 2 повпреда України в єврокубках нового сезону.

Господарі поля не зможуть розраховувати на Андрія Ярмоленка, гості предстануть в дещо оновленому складі, і ці зміни можна називати певним посиленням.

Оскільки «Динамо» вже провело один офіційний поєдинок, то легше вивчити суперника було саме олександрійцям.

У минулому сезоні "Динамо" виграло у "Олександрії" вдома з рахунком 3:0, а в гостях - 2:0.

Матч "Динамо" - "Олександрія" розпочнеться о 19.30 за київським часом.

ТБ-трансляція гри на телеканалі "2+2".