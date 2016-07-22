"Шахтар" розтрощив "Зірку" у першому матчі нового сезону УПЛ

У Львові завершився стартовій матч чемпіонату України з футболу сезону 2016/17, в якому "Шахтар" приймав "Зірку" і розгромив суперника.

Матч завершився з рахунком 4:1.

Донеччани з самого початку гри позначили свою перевагу, відкривши рахунок на 3-й хвилині матчу. Точний удар вдався бразильському легіонеру Бернарду. А за півгодини, на 32-й хвилині Тайсон подвоїв перевагу своєї команди.

На 38-й хвилині Сітало скоротив перевагу номінальних господарів поля в рахунку, але на 45-й хвилині Едуардо точним ударом відновив різницю у два голи.

У другому таймі єдиний гольовий момент стався на 71-й хвилині, коли гравець "Зірки" Ковальов вразив власні ворота.

Таким чином, "Шахтар" здобув першу перемогу в новому сезоні.

Інші матчі 1-го туру УПЛ відбудуться в суботу-неділю.

"Шахтар" - "Зірка" - 4:1 (3:1)

Голи: Бернард 3', Тайсон 32', Едуардо 45', Ковальов М. (а.р.) 71' - Сітало А. 38'

Ш: П'ятов, Срна, Кривцов, Ордець, Ісмаїлі, Степаненко, Марлос (Нему 75'), Бернард, Фред (Коваленко 63'), Едуардо (Дентіньо, 72'), Тайсон

З: Паст, Допілка, Кучеренко А., Гавриш (Зубков, 90'), Лупашко, Щедрий, Бацула, Сітало А. (Локтіонов, 79'), Чумак Е. (Загальський, 74'), Ковальов М., Чічіков

Попередження: Фред 36', Срна 48', Степаненко 84' - Кучеренко А. 21', Допілка 39', Бацула 44', Загальський 77'