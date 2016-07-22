Аллардайс призначений головним тренером збірної Англії

Головний тренер клубу англійської Прем'єр-ліги "Сандерленд" Сем Аллардайс призначений новим головним тренером збірної Англії, повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації Англії.

Угода з фахівцем розрахована на два роки, до закінчення ЧС-2018.

Цікаво, що перед підписання угоди з тренером, FA провела переговори з "Сандерлендом" і домовилася про суму відступних клубу. Тільки після цього було офіційно оголошено про призначення нового тренера.

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У своїй тренерській кар'єрі Аллардайс, починаючи з 1994 року керував почергово сім'ю англійськими командами, останніми з яких були "Блекберн", "Вест Хем" і "Сандерленд".

Як повідомляв УНІАН, на Євро-2016 збірна Англії під керівництвом Роя Ходжсона подолала груповий етап і вийшла в 1/8 фіналу, але там сенсаційно поступилася національній команді Ісландії (1:2).