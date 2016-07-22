Аллардайс призначений головним тренером збірної Англії
61-річний фахівець підписав контракт терміном на два роки, до ЧС-2018.
Головний тренер клубу англійської Прем'єр-ліги "Сандерленд" Сем Аллардайс призначений новим головним тренером збірної Англії, повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації Англії.
Угода з фахівцем розрахована на два роки, до закінчення ЧС-2018.
Цікаво, що перед підписання угоди з тренером, FA провела переговори з "Сандерлендом" і домовилася про суму відступних клубу. Тільки після цього було офіційно оголошено про призначення нового тренера.
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У своїй тренерській кар'єрі Аллардайс, починаючи з 1994 року керував почергово сім'ю англійськими командами, останніми з яких були "Блекберн", "Вест Хем" і "Сандерленд".
Як повідомляв УНІАН, на Євро-2016 збірна Англії під керівництвом Роя Ходжсона подолала груповий етап і вийшла в 1/8 фіналу, але там сенсаційно поступилася національній команді Ісландії (1:2).