Фінал Кубка України з футболу відбудеться в Сумах

Фінал нинішнього розіграшу Кубка України відбудеться на стадіоні "Ювілейний" у Сумах. Про це повідомив на своїй сторінці Facebook начальник Управління молоді та спорту Сумської ОДА Дмитро Лантушенко.

"Виконком Федерації футболу України, враховуючи ваше звернення, прийняв Читайте такожКубок України в новому сезоні буде розіграний за новою формулоюрішення про проведення фіналу Кубка України з футболу в м. Суми на стадіоні "Ювілейний" за умови приведення стадіону та прилеглої території у відповідність з регламентованими нормами", — навів Лантушенко текст документа ФФУ, що затверджує проведення матчу у цьому місті.

Зазначимо, що у 2011 році Суми вже приймав фінал Кубка України. Тоді донецький "Шахтар" обіграв з рахунком 2:0 київське "Динамо".

У минулому сезоні фінальний матч турніру відбувся на "Львів-Арені". Переможцем також став донецький "Шахтар".

Як повідомляв УНІАН, переможцями матчів 1/64 фіналу Кубка України в сезоні 2016/17 стали одеська "Жемчужина", вінницька "Нива", роменський "Агробізнес ТСК", "Рух" з Винників, а також "Балкани" з села Зоря в Одеській області.