ФК "Динамо" дозаявив Гусєва на новий футбольний сезон УПЛ 2016/17

Київське «Динамо» включило в заявку на новий сезон трьох футболістів, які до цього були відсутні у списку. Оновлена заявка опублікована на офіційному сайті Прем'єр-ліги.

Зокрема, у списку з'явився ветеран "Динамо" 33-річний півзахисник Олег Гусєв, який виступає в команді з 2003 року. Раніше повідомлялося, що Гусєв не потрапив до складу, так як поки не підписав новий контракт зі столичним клубом. Відомостей про те, що гравець і клуб підписали нову угоду поки не надходило.

Також в оновленому "ростері" значаться імена воротаря Максима Коваля та нападника Артема Кравця, які були відсутні у списку до цього.

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Разом з тим, воротар Олександр Рибка так і не був внесений в заявку команди на новий чемпіонат. Раніше сам воротар заявляв про те, що готовий покинути команду, але повинен з'ясувати умови, на яких він може це зробити.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат УПЛ сезону 2016/17 стартує 22 липня матчем у Львові "Шахтар" - "Зірка".

Київське "Динамо" проведе гру 1-го туру проти "Олександрії" на столичному НСК "Олімпійський" у суботу, 23 липня.