"Ворскла" і "Олександрія" зіграють з хорватськими клубами в Лізі Європи

Українські клуби дізналися суперників у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА, за підсумками відповідних ігор 2-го кола змагань, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У парі "Локомотива" (Загреб, Хорватія) - РоПС (Рованіємі, Фінляндія) після першого матчу у Рованіємі рахунок був нічийний, 1:1. Напередодні, у матчі команд у Загребі "Локомотива" розгромив суперників з рахунком 3:0. Голи на рахунку Фіоліча та Марича (дубль).

Загребський клуб у 3-му раунді кваліфікації зіграє з "Ворсклою".

У свою чергу, "Олександрія" проведе ігри з "Хайдуком" з іншого ховатского міста Спліт.

"Хайдук" у першому матчі з румунським КСМС зіграв внічию 2:2. А в домашній грі обіграв суперника - 2:1. Голи на рахунку Тудора, який відкрив рахунок в матчі, і Охандзави, який забив переможний м'яч на 90-й хвилині гри.

Матчі 3-го раунду плей-офф Ліги Європи відбудуться 28 липня і 4 серпня.