Головним тренером збірної Іспанії з футболу призначений Лопетегі

Головним тренером збірної Іспанії з футболу призначений Хулен Лопетегі, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Іспанії.

Тренер змінив на посту Вісенте дель Боске, яка провалив два великих турніри поспіль. Після перемоги на Євро-2008, ЧС-2010 і Євро-2012 іспанці не змогли потрапити в плей-офф ЧС-2014, а на Євро-2016 вибули з боротьби в 1/8 фіналу.

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У 2010 році Хулен був призначений головним тренером збірної Іспанії (до 19 років) і збірної Іспанії (до 20 років). З командою 20-річних він особливих успіхів не добився, а от зі збірною Іспанії (до 19 років) виграв чемпіонати Європи 2011 (у складі тренерського триумвірату) і 2012 років. У 2012 році Лопетегі призначили головним тренером збірної Іспанії (до 21 року) з якої він домігся перемоги на Євро-2013.

Останнім місцем роботи Лопетегі був португальський клуб "Порту" (2014-2016), з яким титулів він не завойовував.