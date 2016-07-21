Дортмундська "Боруссія" оголосила про повернення Гетце з "Баварії"

Футбольний клуб "Боруссія" (Дортмунд) офіційно підтвердив повернення в команду Маріо Гетце після трьох сезонів, проведених в стані найпринциповішого суперника мюнхенської "Баварії", повідомляється на офіційному сайті "Боруссії".

24-річний футболіст підписав контракт на чотири найближчих сезону - строком до 30 червня 2020 року.

«Коли я у 2013-му році перейшов з Боруссії в Баварію, це було свідоме рішення. Минуло три роки, тепер мені 24, і я дивлюся на все іншими очима. Я добре розумію, що багато шанувальників не могли зрозуміти моє рішення. Зараз я б його і сам не взяв, але це вже в минулому. Коли я повернуся до себе додому, я хочу переконати всіх вболівальників своєю грою, особливо тих, хто не може пробачити мене. Моя головна мета – грати у свій звичний футбол. Для всіх нас, для клубу і вболівальників Боруссії», – сказав Гетце.

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Гравець дебютував у складі "Боруссії" в 2008-му році, у віці 16 років. Провівши п'ять років в основі рурського клубу, влітку 2013 року перейшов в мюнхенську «Баварію» за 37 млн. євро, що зробило його другим найдорожчим німецьким гравцем в історії, після Месута Озіла (50 млн.). За п'ять років в Дортмунді Гетце виграв два чемпіонські титули і один Кубок країни, а також став фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА 2012/2013. C «Баварією» Маріо три рази поспіль виграв чемпіонат Німеччини, ставав переможцем Клубного чемпіонату світу, а також став володарем Суперкубка УЄФА, і двох Кубків Німеччини.

У складі збірної Німеччини Гетце став чемпіоном світу в 2014-му році. Автор єдиного вирішального м'яча у ворота збірної Аргентини в фінальному матчі чемпіонату світу-2014.