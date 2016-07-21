З львівських "Карпат" зняли шість очок у турнірній таблиці УПЛ

Українська футбольна Прем'єр-ліга (УПЛ) опублікувала турнірну таблицю на сезон 2016/2017, в якій зі львівських "Карпат" знято шість очок. Таблиця чемпіонату знаходиться на офіційному сайті УПЛ.

Як раніше повідомляли ЗМІ, очки зняті згідно з рішенням Читайте такожФФУ визнала договірним матч чемпіонату України (відео)дисциплінарного комітету ФІФА від 04.03.2016 у справі з заборгованості львівського клубу перед екс-півзахисником команди Саміром Штиличем.

Як відзначає Sport Arena, "Карпати" були під загрозою зняття ще трьох очок, але вчора клуб розрахувався з іншим колишнім гравцем – Іваном Мілошевічем.

Допускається, що тепер з клубу буде знято заборону на підписання контрактів з новими гравцями.