Донецький "Шахтар" представив нову виїзну форму (фото)

Донецький "Шахтар" представив новий комплект виїзної форми на сезон 2016/17, повідомляє офіційний сайт клубу.

У гостьових матчах "гірники" будуть грати у білих футболках з V-подібним вирізом коміра і чорною смужкою на спині. Рукави і плечі – помаранчеві. З боків по всій довжині як футболок, так і шорт – чорні смуги. Гетри – білого кольору з помаранчевою лінійної графікою.

Читайте такожСрна: "Раді, що отримали команду такого фахівця, як Фонсека""У виїзному варіанті форми "Шахтаря" використана терморегулююча технологія Nike Dri-Fit, яка значно покращує випаровування та охолодження. Лазерна перфорація у вентиляційних зонах збільшує циркуляцію повітря та сприяє регуляції температури тіла гравця. Футболка виготовлена з сітчастої тканини", - йдеться в повідомленні.

Вперше "Шахтар" зіграє в новій гостьовий формі 30 липня в Одесі в матчі проти одеського "Чорноморця".

Як повідомляв УНІАН, футболісти "Шахтаря" Ярослав Ракицький і Олександр Кучер можуть втратити місце в основі команди після приходу на тренерський пост "гірників" тренера Пауло Фонсеки.