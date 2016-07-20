Зінченко дебютував за "Манчестер Сіті" в матчі з "Баварією"

Український півзахисник Олександр Зінченко дебютував у складі "Манчестер Сіті" в товариському матчі проти мюнхенської "Баварії".

Гра відбулася на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені і завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля. Єдиний м'яч у зустрічі на 76-й хвилині забив Ердаль Озтюрк.

Зінченко вийшов на поле в стартовому складі і активно провів перший тайм. Офіційний сайт "Манчестер Сіті" відзначив його працездатність і участь в пресингу "баварського" захисту.

Читайте такожЗінченко потрапив до складу "Манчестер Сіті" на турне по Німеччині та КитаюТакож зазначимо, що ця гра стала першою для тренерів Хосепа Гвардіоли на чолі "Манчестер Сіті" і Карло Анчелотті біля керма "Баварії".

Як повідомляв УНІАН, 19-річний Олександр Зінченко перейшов в "Манчестер Сіті" протягом нинішнього міжсезоння з російської Уфи". Суму трансферу клуби не озвучували, проте ЗМІ вважають, що вона могла скласти близько 5 мільйонів євро.

Після переходу російські ЗМІ заявляли, що Зінченко проведе з "Манчестер Сіті" підготовку до сезону, після чого відправиться на умовах оренди у голандський "ПСВ" або шотландський "Селтік". Агент Зінченко спростував цю інформацію і заявив, що його клієнт має намір боротися за місце в основному складі команди вже з сезону 2016/17.