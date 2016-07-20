Українець Зінченко потрапив у стартовий склад "Манчестер Сіті" на матч з "Баварією"

Гравець збірної України й англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко потрапив в стартовий склад своєї команди на товариський матч проти німецької "Баварії" (Мюнхен), повідомляється в офіційному Twitter "Мансіті".

Гра проходить сьогодні на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Також в стартовий склад «Манчестер Сіті» на цей матч потрапили воротар Кабальєро, а також польові гравці Маффео, Адарабіойо, Коларов, Ангеліно, Фернандо, Фернандіньо, Баркер, Ихеаначо і Навас.

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Матч з "Баварією", колишнім клубом тренера Гвардіоли, проходить у рамках підготовки до нового європейського футбольного сезону.

Як повідомляв УНІАН, Зінченко перейшов з російської Уфи" в англійський "Манчестер Сіті" у нинішнє літнє міжсезоння, по закінченні Євро-2016.