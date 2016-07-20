Запорізький "Металург" програв у першому матчі після відродження в Кубку України

Відбулися матчі 1/64 фіналу Кубка України, де, зокрема, запорізький "Металург" приймав на своєму полі одеську "Жемчужину" і поступився з рахунком 1:2, повідомляється на сторінці команди ВКонтакте.

Це була перша гра запорізької команди після того, як клуб припинив існування півроку тому, в зимове міжсезоння 2015/16, знявшись з змагань Прем'єр-ліги.

По ходу гри запорожці поступалися команді Другої ліги з рахунком 0:2, але завдяки голу Артура Каськова зуміли скоротити відставання в рахунку до мінімуму. Тим не менше, матч, а разом з ним і путівку в 1/32 фіналу, "Металург" програв.

Варто відзначити, що запорізька команда на сезон 2016/17 також заявилася у Другу лігу чемпіонату України з футболу.

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В інших матчах дня "Нива" (Вінниця) обіграла "Поділля" - 3:1, "Агробисзнес" (Ромни) обіграв "Нікополь" - 3:1, а "Гірник" із Соснівки поступився на своєму полі "Руху" (Винники) з рахунком 0:3.

Матч київського "Арсенал" і "Балкани" не відбувся, тому що столична команда досі не вирішила всі свої фінансові проблеми і не приступила до підготовки до сезону після річної перерви. "Арсеналу" зараховано технічну поразку і в наступне коло вийшли "Балкани".

Матчі 1/32 фіналу Кубка України відбудуться 10 серпня.