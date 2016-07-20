УЄФА назвав п'ять кращих матчів Євро-2016

Експерти Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначили п'ятірку найкращих матчів чемпіонату Європи з футболу, що завершився 10 днів тому у Франції, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Перше місце в цьому своєрідному хіт-параді посів матч групового етапу Угорщина - Португалія, який завершився внічию 3:3. У цьому матчі було все: фактор шоку, гра на зустрічних курсах і чудові голи. Все почалося з Золтана Геро, який вразив ворота ударом з напівльоту. Незадовго до перерви Нані відновив рівновагу, але на самому початку другого тайму Болаж Джуджак знову вивів угорців вперед. Трохи пізніше Кріштіану Роналду став першим в історії футболістом, який забивав у фінальних стадіях чотирьох Євро. Знаковий форвард забив гол п'ятою. Але й це було не все. Джуджак зробив рахунок 3:2, і знову на допомогу португальцям прийшов Роналду, який здобув важливу нічию. Завдяки заробленим очком збірна Португалії разом з угорцями пробилася в 1/8 фіналу. Решта, як кажуть, вже історія.

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На 2-е місце було поставлено протистояння Італія - Іспанія (2:0), де переможці київського фіналу Євро-2012 склали з себе повноваження діючих чемпіонів Європи.

На 3-му місці опинився сенсаційний матч плей-оф Уельс - Бельгія (3:1).

Замкнули п'ятірку кращих ігри Німеччина - Італія (1:1, 6:5 по пенальті) і Франція - Ісландія (5:2).

Як повідомляв УНІАН, Євро-2016 проходив з 10 червня по 10 липня в 10 містах Франції. Турнір закінчився перемогою збірної Португалії над командою Франції в фінальному матчі з рахунком 1:0.