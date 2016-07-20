Тренер чемпіонів Євро збірної Португалії продовжив контракт на 4 роки
16:50, 20 липня 2016Футбол
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Фернанду Сантуш буде керувати командою до Євро-2020.
Reuters
Головний тренер національної збірної Португалії з футболу Фернанду Сантуш, який привів команду до перемоги на Євро-2016, буде тренувати команду до 2020 року, повідомляється в Twitter команди.
Сантуш буде керувати командою в кваліфікації ЧС-2018, фінальному раунді турніру (якщо команда потрапить на чемпіонат світу) і відбірковому турнірі Євро-2020.
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Сантуш очолив збірну Португалії 23 вересня 2014 року.
Як повідомляв УНІАН, 10 липня збірна Португалії, під його керівництвом вперше в своїй історії стала чемпіоном Європи, обігравши у фіналі господарів турніру команду Франції.
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