Тренер чемпіонів Євро збірної Португалії продовжив контракт на 4 роки

Головний тренер національної збірної Португалії з футболу Фернанду Сантуш, який привів команду до перемоги на Євро-2016, буде тренувати команду до 2020 року, повідомляється в Twitter команди.

Сантуш буде керувати командою в кваліфікації ЧС-2018, фінальному раунді турніру (якщо команда потрапить на чемпіонат світу) і відбірковому турнірі Євро-2020.

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Сантуш очолив збірну Португалії 23 вересня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня збірна Португалії, під його керівництвом вперше в своїй історії стала чемпіоном Європи, обігравши у фіналі господарів турніру команду Франції.