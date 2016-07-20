Срна: "Раді, що отримали у команду такого фахівця, як Фонсека"

15:16, 20 липня 2016
Футбол
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Хорватський капітан "Шахтаря" вважає, що донецькому клубу потрібно навчитися жити без Мірчі Луческу.

Срна высоко оценил нового тренера

Капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна вважає, що команді пощастило отримати Пауло Фонсеку в якості нового головного тренера. Про це він сказав під час відкритого тренування "гірників", повідомляє Xsport.ua.

"У футболі є тільки одна мова. Просто одні тренери працюють за одними схемами, інші – за іншими. Мірча Луческу – легенда "Шахтаря". За 12 років він зробив дуже багато для нашого клубу. Однак нам потрібно навчитися жити без нього. Я побажав йому удачі в "Зеніті". Навіть не сумніваюся, що у нього там будуть хороші результати.

У нас є інша дорога. Молодий, амбітний, хороший тренер, який показав себе і в "Бразі", і в "Порту", і в "Пасуш де Феррейра". Паулу Фонсека заслуговує поваги, заслуговує бути тренером "Шахтаря". Раді, що отримали такого фахівця в команду", - заявив Срна.

Читайте такожФутболісти Ракицький і Кучер можуть втратити місце в основі "Шахтаря" за тренера ФонсекеПри цьому хорватський футболіст додав, що в наступаючому сезоні рівень чемпіонату України має вирости.

"Якщо дивитися на ситуацію в Україні, то, я думаю, буде хороший чемпіонат. Буде більше поєдинків з "Динамо", "Дніпром", "Ворсклою", "Зорею", тому рівень повинен стати вище. Але наше завдання – тренуватися, грати і перемагати", - підкреслив капітан "гірників".

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" програв в матчі за Суперкубок України з київським "Динамо". Це була перша офіційна гра донецької команди під керівництвом Пауло Фонсеки.

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