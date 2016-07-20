Зінченко потрапив до складу "Манчестер Сіті" на турне по Німеччині та Китаю

Атакуючий півзахисник збірної України Олександр Зінченко потрапив до списку гравців англійського "Манчестер Сіті", які відправляться в передсезонне турне по Німеччині та Китаю. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Під час турне "Сіті" проведе товариські зустрічі з мюнхенською "Баварією", дортмундської "Боруссією" і "Манчестер Юнайтед". В одній з цих ігор Зінченко зможе дебютувати у футболці англійського клубу.

Зазначимо, що крім Зінченко до складу "Манчестер Сіті" потрапив ряд гравців молодіжної команди клубу. Разом з тим, в Німеччину і Китай не поїдуть кілька футболістів, приймавших участь у Євро-2016. Їм наданий відпочинок.

Читайте такожЗінченко: "Манчестер Сіті" - один з кращих клубів світу, дуже радий, що я тут"Як повідомляв УНІАН, 19-річний Олександр Зінченко перейшов в "Манчестер Сіті" протягом нинішнього міжсезоння з російської Уфи". Суму трансферу клуби не озвучували, проте ЗМІ вважають, що вона могла скласти близько 5 мільйонів євро.

Після переходу російські ЗМІ заявляли, що Зінченко проведе з "Манчестер Сіті" підготовку до сезону, після чого відправиться на умовах оренди в голландський "ПСВ" або шотландський "Селтік". Агент Зінченка спростував цю інформацію і заявив, що його клієнт має намір боротися за місце в основному складі команди вже з сезону 2016/17.