Футболісти Ракицький і Кучер можуть втратити місце в основі "Шахтаря" за тренера Фонсеки

Захисники донецького "Шахтаря" Іван Ордець і Сергій Кривцов, які були резервістами в минулому сезоні, мають шанси виграти конкуренцію за місце в основі "помаранчево-чорних". Про це під час відкритого тренування "Шахтаря" сказав португальський наставник команди Паулу Фонсека, повідомляє Xsport.ua.

"Я не звертаю уваги на імена гравців. Я продовжую довіряти Ордецю та Кривцову і вважаю, що вони нормально зіграли проти "Динамо".

Склад на матч першого туру проти "Зірки" поки не визначений. Але я не думаю, що він зазнає сильних змін порівняно з тим, який Читайте такожФонсека: "Шахтар" поки що не думає когось купувати"був в Одесі проти "Динамо", - сказав Фонсека.

Нагадаємо, в минулому сезоні пару основних центральних захисників "Шахтаря" складали Ярослав Ракицький та Олександр Кучер. Під час матчу за Суперкубок України проти київського "Динамо" Ракицький опинився поза заявкою команди, а Кучер всю гру просидів на лавці запасних.

Раніше сестра Ракицького Дарина на своїй сторінці в Facebook заявила, що "португалець вбиватиме донбаський клуб".

Нагадаємо, що матч першого туру чемпіонату України 2016/17 "Шахтар" - "Зірка" відбудеться 22 липня.