Гол Коноплянки допоміг "Севільї" виграти Євроамериканський Суперкубок (відео)

Український півзахисник іспанської "Севільї" Євген Коноплянка допоміг своїй команді виграти товариський турнір Евроамериканський Суперкубок, повідомляє офіційний сайт клубу.

На 19-й хвилині фінального матчу з колумбійським "Санта-Фе" українець відкрив рахунок у матчі дальнім ударом, а ще через дві хвилини віддав результативну передачу на Кевіна Гамейро. Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Як повідомляв УНІАН, у попередньому матчі турніру проти аргентинського "Рівер Плейт" Коноплянці також вдалося вразити ворота противника.