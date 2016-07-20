Гол Коноплянки допоміг "Севільї" виграти Євроамериканський Суперкубок (відео)
11:16, 20 липня 2016Футбол
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У фіналі товариського турніру в Орландо іспанська команда обіграла колумбійський "Санта-Фе".
Коноплянка допоміг "Севільї" виграти трофей в США / sevillafc.es
Український півзахисник іспанської "Севільї" Євген Коноплянка допоміг своїй команді виграти товариський турнір Евроамериканський Суперкубок, повідомляє офіційний сайт клубу.
На 19-й хвилині фінального матчу з колумбійським "Санта-Фе" українець відкрив рахунок у матчі дальнім ударом, а ще через дві хвилини віддав результативну передачу на Кевіна Гамейро. Поєдинок завершився з рахунком 2:1.
Як повідомляв УНІАН, у попередньому матчі турніру проти аргентинського "Рівер Плейт" Коноплянці також вдалося вразити ворота противника.
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