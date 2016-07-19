ФІФА почала перевірку Мутко через масовий допінг в російському спорті

Комісія з етики Міжнародної федерації футболу (ФІФА) почала перевірку щодо члена виконкому цієї організації, міністра спорту Росії Віталія Мутко. Приводом стали звинувачення, висунуті проти Мутко в доповіді незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) під керівництвом канадського юриста Річарда Макларена, повідомляє ВВС.

"Слідча палата комісії з етики ФІФА прийняла до відома публікацію доповіді і ретельно вивчить. Якщо у доповіді містяться порушення Кодексу етики ФІФА, слідча палата прийме доречні заходи і проінформує про це відповідним чином", - говориться в заяві комісії.

У доповіді говориться, що влада Росії заохочувала застосування допінгу на державному рівні: міністерство спорту контролювало і проводило маніпуляції з результатами аналізів спортсменів і обмінювало їх при активній участі і з допомогою ФСБ та Центру спортивної підготовки (ЦСП) збірних команд Росії в Москві і Сочі.

Мутко, на відміну від свого заступника Юрія Нагорних, не потрапив до числа посадових осіб, які були тимчасово відсторонені від займаних посад після публікації доповіді, повідомив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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Напередодні Путін заявив, що усунення до повного завершення розслідування торкнеться посадових осіб, які названі у доповіді комісії ВАДА як прямі виконавці маніпуляцій з допінгом.

"Мутко не згадується в доповіді WADA як прямий виконавець тих дій, в яких підозрюються згадані люди", - сказав Пєсков журналістам.

Рішення МОК з приводу участі збірної Росії на ОІ-2016 буде прийнято в найближчі вихідні.