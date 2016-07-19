Екс-футболіст мадридського "Реала" зізнався в алкоголізмі

Колишній захисник мадридського "Реала", римської "Роми" і збірної Бразилії Сісіньо зізнався, що кілька років тому серйозно страждав від алкоголізму. Про це повідомляє Goal.com.

"Я не можу задовольнятися однією або двома склянками. Я повинен пити, поки не впаду з ніг. Мене попереджали, що якщо я так буду продовжувати, то помру. Одного разу я випив 18 коктейлів і 14 кухлів пива, а потім зустрівся з Ісусом", - розповів 35-річний футболіст в інтерв'ю ESPN Brazil.

Футболіст розповів про ситуацію психологам бразильського клубу "Сан-Паулу", які намагалися допомогти йому відмовитися від алкоголю. Але боротьбу з алкоголізмом Сісіньо виграв тільки після зустрічі зі своєю нинішньою дружиною в Римі.

"Лікарі "Сан-Паулу" казали мені, що потрібно пройти лікування, але я не хотів припиняти пити. Так тривало до тих пір, поки я на прохання Луїса Енріке (нинішній тренер "Барселони" - прим.ред.) не повернувся в Рим і не зустрів свою майбутню дружину, яка показала мені іншу сторону життя", - розповів футболіст.

Раніше Сісіньо вважався одним з найталановитіших крайніх захисників у світі. У 2006 році він став гравцем мадридського "Реала", але закріпитися в "Королівському клубі" не зміг. У 2007-2012 роках футболіст перебував на контракті в римській "Ромі", неодноразово здаючись в оренду - в "Сан-Паулу" та іспанський "Вільярреал". В цих клубах Сісіньо проявити себе з найкращого боку також не зміг.

Останні три сезони він відіграв в турецькому "Сівасспорі", а зараз перебуває в статусі вільного агента.