FIFA запросить у WADA всю інформацію про допінг у російському футболі

Міжнародна федерація футболу (FIFA) запросить у Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) всю інформацію про застосування допінгу в російському футболі. Про це заявили у футбольний організації, повідомляє "Спорт-Експрес".

Читайте такожWADA закликала спортивне співтовариство виключити збірну Росії з Олімпіади-2016"FIFA визнає рекомендації, дані сьогодні Всесвітнім антидопінговим агентством. Комітет з етики є незалежним органом FIFA, і тільки він може вирішити, які дії зробити з цього питання.

У свою чергу, FIFA запросить у WADA всю інформацію, що стосується окремих випадків застосування допінгу в російському футболі, на які посилається у доповіді [Річард] Макларен. Як тільки FIFA отримає ці дані, будуть зроблені наступні відповідні кроки", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, вчора WADA порекомендувала комітету з етики ФІФА уважно поставитися до доповіді Річарда Макларена про використання допінгу в олімпійській збірній Росії, враховуючи той факт, що один з фігурантів скандалу - міністр спорту РФ Віталій Мутко - входить до керівного складу FIFA.

Також нагадаємо, що в Росії повинен пройти чемпіонат світу з футболу 2018 року.