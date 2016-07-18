Шевченко: "Посаду головного тренера збірної України мені пропонували ще 2012 року"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко міг очолити національну команду ще в жовтні 2012 року. Про це він сказав в інтерв'ю французькому виданню lequipe.fr.

За словами Шевченка, тоді він відмовився від пропозиції, оскільки втомився від футболу. Крім того, він відчував необхідність вникнути в нову для себе професію.

"Я хотів зібрати певний досвід перш, ніж очолювати команду. Робота помічником наставника збірної України на Євро-2016 - це хороший досвід", - сказав фахівець.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня Андрій Шевченко був представлений у якості нового головного тренера збірної України. Після представлення він відмовився відповідати на запитання українських журналістів.

Читайте такожШевченко одноголосно обрали головним тренером збірної України з футболуТакож нагадаємо, що восени 2012 року головний тренер збірної України Олег Блохін несподівано очолив київське "Динамо", а через деякий час був госпіталізований з гіпертонічним кризом. Функції наставника збірної взяв на себе Андрій Баль.

У грудні того ж року новим головним тренером національної команди став Михайло Фоменко, який пропрацював на цій посаді до закінчення виступу на Євро-2016.