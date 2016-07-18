Мадридський "Реал" готовий побити новий трансферний рекорд при купівлі Погба

Мадридський "Реал" зацікавлений у придбанні півзахисника туринського "Ювентуса" і збірної Франції Поля Погба, повідомляє іспанське видання As.

Чинні володарі Кубка чемпіонів вже вступили в переговори з агентом футболіста Міно Райолою. "Реал" попросив представника футболіста проявити терпіння, щоб клуб міг досконало вивчити власну можливість витратити велику суму грошей.

Зазначається, що "Ювентус" оцінює Погба в 120 мільйонів євро. Якщо цей перехід здійсниться, він може побити трансферний рекорд Читайте такожРеал Мадрид на рідному стадіоні відсвяткував перемогу у лізі чемпіонів (фото)світового футболу.

На даний момент максимальною сумою, яку клуб коли-небудь платив за футболіста, були 100 мільйонів євро. Ці гроші два роки тому виклав "Реал" за валлійського півзахисника лондонського "Тоттенхема" Гарета Бейла.

Нагадаємо, у придбанні Погба також зацікавлений "Манчестер Юнайтед" - клуб, в якому француз розпочинав професійну кар'єру.