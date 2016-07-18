Роналду, Мессі і Бейл потрапили до числа претендентів на нагороду найкращому гравцю сезону 2015/16

УЄФА опублікував список десяти претендентів на нагороду найкращому гравцю сезону 2015/16. Список футболістів знаходиться на офіційному сайті організації.

За підсумками голосування журналістів з усіх країн-членів УЄФА до списку десяти номінантів потрапили наступні гравці:

Читайте такожРоналду віддав призові за перемогу на Євро-2016 у фонд боротьби з дитячим ракомГарет Бейл ("Реал", Уельс), Джанлуїджі Буффон ("Ювентус", Італія), Антуан Грізманн ("Атлетіко", Франція), Тоні Кроос ("Реал", Німеччина), Ліонель Мессі ("Барселона", Аргентина), Томас Мюллер ("Баварія", Німеччина), Мануель Нойер ("Баварія", Німеччина), Пепе ("Реал", Португалія), Кріштіану Роналду ("Реал", Португалія), Луїс Суарес ("Барселона", Уругвай).

Ці десять номінантів вийшли до другого етапу голосування. Володар призу буде названий 25 серпня в Монако.

Як повідомляв УНІАН, найкращим футболістом Євро-2016 був визнаний форвард збірної Франції Антуан Грізманн.