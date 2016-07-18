Зідан включив до складу мадридського "Реала" двох своїх синів

Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан включив своїх синів до складу команди, яка вирушила до Канади для підготовки до наступного сезону. Про це повідомляє офіційний сайт "Реала".

Зазначається, що складі мадридців немає футболістів, які брали участь в Євро-2016 за винятком хорвата Матео Ковачіча, який залишив турнір зі своєю збірною на стадії 1/8 фіналу.

Читайте такожЗідан про перемогу в Лізі чемпіонів: "Я щасливий. Завжди мріяв про це трофей"Вакантні місця тренерський штаб заповнив резервістами, серед яких виявилися 18-річний воротар Лука Зідан та 21-річний півзахисник Енцо Зідан.

У Північній Америці в рамках передсезонного турніру "Реал" зустрінеться з паризьким "ПСЖ", лондонським "Челсі" і мюнхенською "Баварією".

Як повідомляв УНІАН, в минулому сезоні Зінедін Зідан привів "Реал" до 11-ї в історії клубу перемоги в Лізі чемпіонів.