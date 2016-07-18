Мілевський та ще два українці можуть продовжити кар'єру в Ірані

Екс-форвард київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський може продовжити кар'єру в іранському "Персеполісі", повідомляє Sport Arena, посилаючись на інформацію від агента футболіста Олександра Панкова.

Іранська команда, яка зараз проводить збори в Києві на тренувальній базі "Динамо" в Конча-Заспі, висловила зацікавленість у підписанні контракту з 31-річним нападником.

Читайте такожСуркіс: "якби знав, що все так складеться з Мілевським у команді його б не було" (відео)Примітно, що в складі "Персеполісу" тренуються два українця - 30-річні Олексій Полянський Володимир Прийомов. В минулому сезоні вони виступали за харківський "Металіст".

Раніше Полянський захищав кольори таких клубів, як "Шахтар" (Донецьк), "Іллічівець" (Маріуполь), "Зоря" (Луганськ) та "Говерла" (Ужгород), а Прийомов грав за донецький і запорізький "Металург", одеський "Чорноморець" і криворізький "Кривбас".

Мілевський закінчував минулий сезон у складі румунської "Конкордії".

Зазначимо, що за підсумками минулого сезону "Персеполіс" був близький до чергового чемпіонського титулу, поступившись у боротьбі за перше місце в чемпіонаті Ірану лише за різницею забитих і пропущених голів. Наступного року команда виступатиме в азіатській Лізі чемпіонів.

Головним тренером "Персеполісу" є 62-річний хорватський фахівець Бранко Іванович, який відомий по роботі з німецьким "Ганновером", загребським "Динамо" та збірною Ірану.