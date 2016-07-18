Міністр спорту РФ: "Збірної Росії з футболу немає, вона розпущена"

Міністр спорту Росії Віталій Мутко заявив, що збірна Росії з футболу розпущена. Так чиновник прокоментував заяви російських активістів з вимогою розформувати команду після невдалого виступу на Євро-2016, повідомляє life.ru.

"Збірної немає, вона розпущена", — заявив Мутко.

Як повідомляв УНІАН, на Євро-2016 збірна Росії не зуміла вийти в плей-офф, посівши останнє місце в своїй групі. Команда зіграла внічию з Англією (1:1), а також поступилася збірним Словаччини (1:2) та Уельсу (0:3).

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Пізніше на сайті Change.org з'явилася петиція до президента РФ Володимира Путіна, уряду країни та Державної Думи з пропозицією розформувати збірну Росії. Ця петиція швидко стала найпопулярнішою в історії міжнародної онлайн-платформи, на даний момент під нею підписалися понад 900 тисяч чоловік.

Адміністрація Кремля переадресувала розгляд цієї петиції Міністерству спорту.